Полузащитник «Зенита» Малком долго-долго переходит в петербургский клуб, но может покинуть его уже в январе из-за проблем с фанатским активом.

«Возможно, «Зенит» продаст его уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – сказал «Р-Спорт» «Р-Спорт» источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.

Бразилец обошелся питерцам в 40 млн евро, еще 5 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. «Зенит» заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт.

Интерес к бразильцу проявляли «ПСЖ», «Арсенал», «Эвертон», клубы Бундеслиги и Серии А.

Ранее Малком выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону»

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