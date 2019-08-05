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«Р-Спорт»: Малком может покинуть «Зенит» уже в январе из-за фанатов
Сложно в это поверить.
Полузащитник «Зенита» Малком долго-долго переходит в петербургский клуб, но может покинуть его уже в январе из-за проблем с фанатским активом.
«Возможно, «Зенит» продаст его уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты «Зенита» не приняли Малкома», – сказал «Р-Спорт» «Р-Спорт» источник в Бразилии, знакомый с ситуацией.
- Бразилец обошелся питерцам в 40 млн евро, еще 5 млн евро предусмотрены в качестве бонусов. «Зенит» заключил с 22-летним футболистом пятилетний контракт.
- Интерес к бразильцу проявляли «ПСЖ», «Арсенал», «Эвертон», клубы Бундеслиги и Серии А.
- Ранее Малком выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону»
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