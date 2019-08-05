Англоязычный твиттер «Зенита» отреагировал на обвинения иностранных медиа в расизме болельщиков.

В соцсети пресс-служба питерцев выложила видео с матча чемпионата России против «Краснодара». На нем Малком готовится к выходу на замену и получает последние указания от четвертого рефери. Он появился на поле на 72-й минуте. Болельщики на «Газпром-Арене» аплодисментами встретили дебют бразильца в сине-бело-голубых цветах и затем проорали его имя вместе с диктором на стадионе.

«54 078 человек вместе поприветствовали нашего новичка Малкома. Смотрите своими глазами, а не в пересказе», – написал твиттер «Зенита».

2 августа на матче с «Краснодаром» часть болельщиков «Петербурга» выступила против трансфера Малкома из-за резкого отношения к темнокожим футболистам. Они вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям».

Иностранные медиа вроде испанской As, британской The Sun, французских L'Equipe и beIN Sports, турецкой Hürriyet и других истолковали значение транспаранта как «Не подписывайте черных».

«Р-Спорт»: Малком может покинуть «Зенит» уже в январе из-за фанатов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android