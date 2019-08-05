Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о протесте болельщиков после перехода темнокожего бразильца Малкома.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», – заявил Медведев в интервью агентству «Р-Спорт».

Ведущие зарубежные медиа – в частности, британская The Sun, французские L’Equipe и beIN Sports и испанская AS – неверно истолковали баннер фанатов сине-бело-голубых на матче с «Краснодаром». Растяжку «Спасибо руководству за верность традициям» журналисты интерпретировали как «Не подписывайте черных».

22-летний Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 миллионов евро. Он дебютировал за новый клуб 3 августа в матче с «Краснодаром».

«Смотрите своими глазами, а не в пересказе». «Зенит» выложил пруфы фанатской поддержки Малкома

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