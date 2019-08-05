Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в рамках гастрольного тура It's My Party Tour посетила Россию. Она дала концерт на новом стадионе московского «Динамо» «ВТБ-Арене». Площадка вместила более 30 тысяч зрителей, но еще больше людей посмотрят на Джей Ло на Eurosport.ru.

Лопес помолвлена с бейсболистом, легендой «Нью-Йорк Янкис» Алексом Родригесом.

По состоянию на 2018 года 50-летняя Дженнифер продала более 80 миллионов записей, из которых 40 миллионов альбомов. Фильмы с ее участием собрали в кассе свыше трех миллиардов долларов.

В 1999 году Дженнифер Лопес впервые опровергла слухи о страховке ягодиц на 1 миллиард долларов. В 2012-м авторитетный Business Insider подтвердил, что Лопес оформила полис на попу стоимостью 300 миллионов долларов. Последний апдейт – журнал People в 2015-м сообщил, что сумма страхования зада поп-звезды составила не 300, а 27 миллионов долларов.

Звезда MLB покорил сердечко Дженнифер Лопес. Полюбуйся на то, чем он любуется каждое утро

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