Форвард «Шанхай СИПГ» Халк, который ранее выступал за «Зенит», поддержал решение форварда Малкома перейти в российский клуб из «Барселоны».

«Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург – город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди. Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», – цитирует Халка ТАСС.

Малком перешел в «Зенит» за 40 млн евро, еще 5 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Ведущие зарубежные медиа – в частности, британская The Sun, французские L’Equipe и beIN Sports и испанская AS – обвинил болельщиков «Зенита» в расизме за баннер на матче с «Краснодаром», а некоторые еще и неверное перевели его содержание.

«Смотрите своими глазами, а не в пересказе». «Зенит» выложил пруфы фанатской поддержки Малкома

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