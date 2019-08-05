Other Agency
«Динамо» подарило Джей Ло именную футболку с номером Рыкова
Уверены, Джей Ло была вне себя от восторга.
Московское «Динамо» подарило игровую футболку певице Дженифер Лопес после концерта на «ВТБ-Арене» 4 августа.
Поп-дива получила майку с 4-м номером, под ним играет защитник москвичей Владимир Рыков.
- Лопес приехала в Москву в рамках гастрольного тура It's My Party Tour.
- По состоянию на 2018 год 50-летняя Дженнифер продала более 80 миллионов записей, из которых 40 миллионов альбомов. Фильмы с ее участием собрали в кассе свыше трех миллиардов долларов.
- «Динамо» занимает девятое место после четырех туров РПЛ-2019/20.
Дженнифер Лопес спела на новом стадионе «Динамо». Звезда с попой за 27 млн долларов зажгла в Москве
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте