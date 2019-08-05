Бразильский журналист Марко Белло, работавший на трех чемпионатах мира, включая Россию-2018, рассказал, что полузащитника Малкома перед трансфером в «Зенит» предупреждали о возможных проблемах с расизмом.

«Источники в «Коринтиансе» сообщили, что предупреждали Малкома о том, что «Зенит» – расистский клуб. Эту информацию им передал Вагнер Лав. Безусловно, это не оправдывает поступок [фанатов], но Малком не может сказать, что не знал, на что шел», – написал Белло в твиттере.

Ведущие зарубежные медиа – в частности, британская The Sun, французские L’Equipe и beIN Sports и испанская AS – обвинили болельщиков «Зенита» в расизме за баннер на матче с «Краснодаром», а некоторые еще и неверно перевели его содержание. Растяжку «Спасибо руководству за верность традициям» журналисты интерпретировали как «Не подписывайте черных».

22-летний игрок перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 миллионов евро. Он дебютировал за новый клуб 3 августа в матче с «Краснодаром».

«Коринтианс» – первый клуб Малкома и нынешний клуб бывшего армейца Вагнера Лава.

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