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«Отличные чувства». Малком доволен дебютом за «Зенит» и ничего не сказал о расизме

«Отличные чувства». Малком доволен дебютом за «Зенит» и ничего не сказал о расизме
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Пока бразильцу все нравится.

Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями от первой игры на домашнем стадионе питерской команды против «Краснодара».

«Отличные чувства», – написал Малком в инстаграме под фотографией выхода на замену. Он закончил пост хэштегом #ДавайЗенит.

  • Фанатский сектор «Зенита» вывесил баннер «Спасибо руководству за верность традициям», но ряд иностранных медиа интерпретировали его как «Не подписывайте черных».
  • Малком перешел в «Зенит» за 40 млн евро, еще 5 млн получит «Барселона» в качестве бонусов.

Журналист ACEESP: «Коринтианс» предупреждал Малкома о расизме в «Зените». Им рассказал Вагнер Лав»

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