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«Отличные чувства». Малком доволен дебютом за «Зенит» и ничего не сказал о расизме
Пока бразильцу все нравится.
Новичок «Зенита» Малком поделился эмоциями от первой игры на домашнем стадионе питерской команды против «Краснодара».
«Отличные чувства», – написал Малком в инстаграме под фотографией выхода на замену. Он закончил пост хэштегом #ДавайЗенит.
- Фанатский сектор «Зенита» вывесил баннер «Спасибо руководству за верность традициям», но ряд иностранных медиа интерпретировали его как «Не подписывайте черных».
- Малком перешел в «Зенит» за 40 млн евро, еще 5 млн получит «Барселона» в качестве бонусов.
Журналист ACEESP: «Коринтианс» предупреждал Малкома о расизме в «Зените». Им рассказал Вагнер Лав»
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