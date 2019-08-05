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Нобоа подписал 2-летний контракт с «Сочи»

Нобоа подписал 2-летний контракт с «Сочи»
Eurosport

1 час назад

Эквадорец перешел уже в пятый клуб в России.

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Сочи».

34-летний футболист подписал с клубом двухлетнее соглашение. Эквадорец будет выступать под номером 16.

  • Нобоа играл в санкт-петербургском клубе с 2017 по 2019 год. В составе «Зенита» Кристиан выиграл чемпионат России-2018/19.
  • Помимо петербургского клуба в России Нобоа играл за «Рубин» (дважды), «Динамо» и «Ростов».

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