Getty Images
Нобоа подписал 2-летний контракт с «Сочи»
Эквадорец перешел уже в пятый клуб в России.
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит карьеру в «Сочи».
34-летний футболист подписал с клубом двухлетнее соглашение. Эквадорец будет выступать под номером 16.
- Нобоа играл в санкт-петербургском клубе с 2017 по 2019 год. В составе «Зенита» Кристиан выиграл чемпионат России-2018/19.
- Помимо петербургского клуба в России Нобоа играл за «Рубин» (дважды), «Динамо» и «Ростов».
Журналист ACEESP: «Коринтианс» предупреждал Малкома о расизме в «Зените». Им рассказал Вагнер Лав»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте