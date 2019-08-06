Матч тура. «Зенит» и «Краснодар» обошлись без феерии

Триллера, подобного тому, что команды устроили во втором круге прошлого сезона, зрители не увидели, но последние 20 минут вместили в себя много интересного. Дебютный выход на поле Малкома (о котором подробнее будет немного ниже), очередной фейл Лунева на пару с Дугласом Сантосом и, конечно же, эквалайзер Дзюбы в добавленное время, которому вполне возможно предшествовало нарушение правил.

Всем недовольным отсутствием просмотра видеоповтора новой крылатой фразой ответил гендиректор «Зенита» Медведев: «По щучьему велению VAR не смотрят». В общем, было весело, матч тура скорее удался.

Все результаты:

Матч, который мог в случае неудачного исхода вполне стать последним для Олега Кононова, уже на 35-й минуте превратился в катастрофу. Эсекиэль Понсе перепутал виды спорта и прямой ногой вонзил шипы бутс в живот Антона Шунина, за что получил закономерную красную карточку.

Удивительно, но красно-белые в меньшинстве заиграли лучше, чем в полном составе и могли даже вырвать победу, но все же ничья – закономерный исход московского дерби.

Бригада Валерия Карпина продолжает оставаться самой веселой командой лиги – меньше трех голов в матчах с «Ростовом» не забивается на протяжении уже четырех туров. Уральцы дважды выходили вперед, но оба раза желто-синих спасли легионеры: сначала Шомуродов, а за 5 минут до конца матча Сигурдарсон.

Железнодорожники забили быстрый гол усилиями Смолова и спокойно катили матч к победе, но у лучшего бомбардира РПЛ было другое мнение – Александр Соболев оформил четвертый гол в четырех матчах и сподвиг москвичей на сверхусилие. Удар Жемалетдинова, добивание Крыховяка – «Локо» все же увозит 3 очка.

Еще одна гостевая победа московского клуба, которая далась крайне непросто. В конечном счете все решил один эпизод и гениальное мастерство: Марио Фернандес устроил почти цирковой номер с чеканкой мяча и выдал пас на Чалова, который с лета попал в девятку.

Момент тура (он же скандал тура): Малком, расизм и западные медиа

Появление самого ожидаемого новичка РПЛ Малкома на поле уже в игре с «Краснодаром» было под вопросом – слишком мало времени прошло после его физического появления в Питере. На 20 минут Семак все же выпустил бразильца, но самое интересное произошло уже после матча.

Баннер виража «Спасибо руководству за верность традициям», скорее всего, действительно был следствием недовольства переходом темнокожего футболиста, но прямых доказательств этому нет. Что не помешало иностранным медиа устроить истерику по поводу очередного проявления расизма в России.

«Не подписывайте черных». На Западе неверно перевели баннер фанов «Зенита» c дебюта Малкома

К чести «Зенита» клуб оперативно отреагировал на конфликт, выложив видео выхода на поле. «54 078 человек вместе поприветствовали нашего новичка Малкома. Смотрите своими глазами, а не в пересказе», – так отреагировал твиттер-аккаунт чемпионов РПЛ.

Высказался и сам Малком, описав дебют за питерцев предельно ясно: «Отличные чувства». Кажется, на этом двухдневную бурю можно закрывать.

Драка тура: ОМОН vs болельщики – эпизод второй

И вновь остаемся в Питере. Новый конфликт ОМОНа и фанатов возник после перепалки одного из стражей порядка и болельщиков. На видео слишком много мата, поэтому посмотреть его можно

Клуб отреагировал заявлением после матча: «Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем. Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя».

Хитрец тура: Дзюбе на дает покоя слава Аршавина

Артем уже второй тур подряд пытается затаиться за вратарем во время ввода мяча с руки, чтобы повторить легендарный гол Андрея Аршавина имени Ивана Левенца. Но ни Александр Довбня из «Оренбурга», ни Матвей Сафонов из «Краснодара» ошибок не допустили, а вратарь «быков» еще и потроллил Артема на утро в инстаграме:

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