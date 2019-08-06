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«Клянусь, что не хотел нанести травму». Понсе извинился перед Шуниным
Эмоциональный спич удаленного в дерби форварда.
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе извинился перед вратарем «Динамо» Антоном Шуниным за грубейший фол в матче четвертого тура РПЛ.
«Я стараюсь быть всегда первым на мяче. Иногда играю на грани. Клянусь, что ни в коем случае не хотел нанести травму. Хочу принести извинения Антону Шунину, искренне хотел быть первым в этой ситуации», – цитирует Понсе «Спорт-Экспресс».
- Аргентинец влетел в Шунина прямой ногой в борьбе за мяч, за что получил прямую красную карточку.
- В четырех турах у Понсе 0 голов, зато 2 желтые карточки, а теперь и красная.
- Московское дерби закончилось нулевой ничьей.
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