Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека 1994 года рождения после стычки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» – «Краснодар».

По версии следствия, во время матча он, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», сообщает «Медуза».

Следствие возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

Конфликт случился у «Газпром Арены» до начала матча. В ходе драки пострадал один сотрудник ОМОНа, которому попали камнем в глаз.

ОМОН применил силу к фанатам во время матча «Зенит» – «Краснодар»

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