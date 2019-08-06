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СК возбудил дело в отношении болельщика после стычки с ОМОНом в Петербурге
Футбольные стадионы все чаще становятся местом битвы фанатов и правоохранителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека 1994 года рождения после стычки фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» – «Краснодар».
По версии следствия, во время матча он, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей», сообщает «Медуза».
- Следствие возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
- Конфликт случился у «Газпром Арены» до начала матча. В ходе драки пострадал один сотрудник ОМОНа, которому попали камнем в глаз.
ОМОН применил силу к фанатам во время матча «Зенит» – «Краснодар»
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