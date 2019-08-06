Мать полузащитника «Зенита» Малкома Флавиа де Оливейра прокомментировала якобы имевшее место проявление расизма на первом матче сына в России.

«Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему и спросила, правда ли это. Он ответил: «Правда – что?». Он ничего не заметил и был очень доволен после матча. Малком очень доволен отношением руководства «Зенита», особенно генерального директора. Он даже попросил клуб предоставить ему репетитора по русскому языку. Вчера он провел весь день в прогулке по городу.

Я сама сталкивалась с расизмом во Франции. Малком прошел через это в одном из магазинов Испании. Но я воспитала сына так, чтобы он не был заложником этой проблемы. Это не значит, что нужно проявлять малодушие и притворяться, что ничего не было. Это важно, расизм нужно осуждать, но не позволять ему влиять на нашу жизнь», – цитирует мать футболиста бразильский ESPN.

Фанатский сектор «Зенита» на матче с «Краснодаром» вывесил баннер «Спасибо руководству за верность традициям», но ряд иностранных медиа интерпретировали его как «Не подписывайте черных».

Малком перешел в «Зенит» за 40 млн евро, еще 5 млн «Барселона» получит в качестве бонусов.

Журналист ACEESP: «Коринтианс» предупреждал Малкома о расизме в «Зените». Им рассказал Вагнер Лав»

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