Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему пока не очень активно привлекает к игре за национальную команду форварда ЦСКА Федора Чалова.

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем Дзюба, он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим.

Тем более не забывайте, что Федя может играть еще и в молодежной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодежки. Нам нужно принять правильное решение, поскольку у молодежной команды начинается свой отборочный цикл. Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя или же отдать в молодежную сборную. То, что он прогрессирует, – только приветствуем, но всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять.

Еще раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Чалов – лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата России с 15 голами.

В РПЛ-2019/20 Федор забил 2 мяча.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

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