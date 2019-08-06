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Черчесов: «На месте Чалова играет Дзюба, он приносит больше пользы команде»

Черчесов: «На месте Чалова играет Дзюба, он приносит больше пользы команде»
Eurosport

52 мин. назад

По крайней мере, логика тренера понятна.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему пока не очень активно привлекает к игре за национальную команду форварда ЦСКА Федора Чалова.

«На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем Дзюба, он – капитан команды. От этого же тоже нужно отталкиваться. Мы же не говорим, что недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока приносит больше пользы команде, сильнее выглядит. Из этого и исходим.

Тем более не забывайте, что Федя может играть еще и в молодежной сборной. Буквально неделю назад общались с тренером молодежки. Нам нужно принять правильное решение, поскольку у молодежной команды начинается свой отборочный цикл. Нам нужно понять, должны ли мы использовать Чалова у себя или же отдать в молодежную сборную. То, что он прогрессирует, – только приветствуем, но всему свое время, все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты – прибавлять.

Еще раз повторю, мы работаем на ваших глазах, вы можете нас оценить. Мы свои глаза не закрываем, стараемся ничего не упустить», – цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

  • Чалов – лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата России с 15 голами.
  • В РПЛ-2019/20 Федор забил 2 мяча.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

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