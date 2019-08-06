Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал не самые приятные слова от бывшего одноклубника Сергея Игнашевича в свой адрес.

В мае Игнашевич неожиданно прошелся по голкиперу сборной России: «Акинфеева не интересовал результат. Его интересовала своя надежная игра и ноль пропущенных мячей. Если команда не пропускала, он был самым счастливым человеком. А если побеждали 2:1 или 3:1, радовались все, кроме него».

И вот спустя 2,5 месяца Игорь заочно ответил Игнашевичу: «Я читал это интервью. Был немного удивлен. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня. Раньше, может, так и было. Но сейчас – нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки – вот это первично, а не чьи-то слова», – цитирует Акинфеева Sportbox.

Игнашевич и Акинфеев провели вместе в ЦСКА 15 лет.

Сергей завершил карьеру в 2018 году, а летом 2019-го стал тренером «Торпедо».

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