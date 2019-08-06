Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику красно-белых на примере ухода Романа Еременко и покупки Гуса Тила.

«То, что «Спартак» отказался от Еременко, говорит о том, что в клубе не разбираются в футболе. Сейчас «Спартак» взял нового игрока за 20 млн. Скажите честно, вы хотя бы знаете, кто такой этот Тил? Игрок из Голландии? Я это тоже прочитал. Еременко ведь уже был в команде, причем бесплатный», – цитирует Быстрова Sport24.

Трансфер Тила стал самым дорогим в истории «Спартака» – он обошелся по разным данным от 18 до 20 млн евро.

Еременко расторг контракт с московским клубом в январе и перешел в «Ростов».

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