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Быстров: «В «Спартаке» не разбираются в футболе – отказались от Еременко, но купили Тила за 20 млн»
Экс-полузащитник красно-белых скептически относится к дорогостоящему новичку из Голландии.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику красно-белых на примере ухода Романа Еременко и покупки Гуса Тила.
«То, что «Спартак» отказался от Еременко, говорит о том, что в клубе не разбираются в футболе. Сейчас «Спартак» взял нового игрока за 20 млн. Скажите честно, вы хотя бы знаете, кто такой этот Тил? Игрок из Голландии? Я это тоже прочитал. Еременко ведь уже был в команде, причем бесплатный», – цитирует Быстрова Sport24.
- Трансфер Тила стал самым дорогим в истории «Спартака» – он обошелся по разным данным от 18 до 20 млн евро.
- Еременко расторг контракт с московским клубом в январе и перешел в «Ростов».
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