Полузащитник Роман Нойштедтер подписал контракт с московским «Динамо» на один сезон.

31-летний футболист перешел в российский клуб на правах свободного агента. Летом 2019-го у него завершилось трехлетнее соглашение с турецким «Фенербахче».

Нобель Арустамян в телеграм-канале уточнил, что «Динамо» выбирало между Нойштедтером, Антоном Швецом из «Ахмата» и Романом Емельяновым из «Урала».

Нойштедтер стал девятым трансфером бело-голубых. В это окно московский клуб купил Клинтона Н’Жи, Шарля Каборе, Заурбека Плиева, Рамиля Шейдаева, Сергея Паршивлюка, Ивана Ордеца, Игоря Калинина и Себастьяна Шиманьского.

У Нойштедтера 12 матчей за сборную России, в том числе две игры на чемпионате Европы-2016.

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