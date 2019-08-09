Московское «Динамо» объявило о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. За 25-летнего немецкого футболиста бело-голубые заплатят около 20 млн евро.

Контракт с игроком заключен на 4 года. В новом клубе он будет гонять под пятым номером.

Что забавно, москвичи засветили Максимилиана еще до официального объявления – он подписывал контракт рядом с Нойштедтером, о трансфере которого «Динамо» сообщило в первую очередь.

До перехода в 2017-м в «Боруссию» Филипп выступал за «Энерги» и «Фрайбург».

В сезоне-2018/19 форвард отыграл за «Дортмунд» 23 матча, забил 2 мяча и трижды ассистировал партнерам.

«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока

Качай приложение Eurosport для iOS или Android