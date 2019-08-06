Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил единственный мяч своей команды в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата». Грозненцы выиграли со счетом 2:1.

Серб подстроился под мяч после навеса с левого фланга и уложил его под планку ударом через себя с 10 метров.

«Настроение у меня сейчас 50 на 50: с одной стороны, я счастлив за гол, но мы ведь проиграли. Я уже забивал похожие мячи за «Астану» и «Црвену Звезду», но это были товарищеские матчи. Этот же – лучший гол в моей карьере. Такой мяч можно забить только раз в жизни. Думаю, это будет один из самых красивых голов РПЛ. Надеюсь, его номинируют на премию Пушкаша», – цитирует Джордже «Чемпионат».

27-летний Деспотович играет за «Оренбург» с 2018 года.

«Оренбург» не набрал ни одного очка в новом сезоне.

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