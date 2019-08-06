Полиция Санкт-Петербурга занимается поиском зачинщиков беспорядков на последних матчах «Зенита».

По данным телеграм-канала Mash на Мойке, оперативники из Центра «Э» вычислили, что за этим стоят украинские ультрас.

На матче «Зенит» – «Тамбов» 14 июля человек начал заводить толпу и провоцировать на конфликт с росгвардейцами. Он находится в розыске.

3 августа в перерыве матча с «Краснодаром» болельщики напали на полицейских с кусками металлических ограждений. Двое сотрудников попали в больницу. Зачинщика пока не рассекретили, но взяли двоих нападавших – Георгия Воеводина и Дениса Первачука.

В 2017 году украинские ультрас избили фанатов ПАОК.

Греки получили за поддержку президента РФ Владимира Путина.

У «Рейнджерс» отбитые ультрас. Они первыми убили фаната соперников и сорвали финал еврокубка

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