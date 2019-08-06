6 августа состоялась торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Смена», вместимость которого увеличилась с одной тысячи до трех. В церемонии открытия поучаствовали председатель совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, директор Академии Анатолий Давыдов и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, информирует официальный сайт «Зенита».

Первым матчем после официального открытия арены стала игра между молодежным составом «Зенита» под руководством Константина Зырянова и «Барселоной» U-19 Виктора Вальдеса. Питерцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Максима Бачинского на 30-й минуте.

«Мы выбрали такого соперника неслучайно. Хотели, чтобы пришло много болельщиков. Видите, почти полный стадион. Интересно посмотреть не только профессионалам, но и болельщикам – в какую сторону мы двигаемся, насколько наше молодое поколение отличается от испанского. У нас есть планы сыграть с основным составом «Барселоны». Это уже было озвучено нашим генеральным директором. Все упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году», – признался Сергей Семак.

Следующая игра состоится 9 августа. С командой Вальдеса сыграет «Зенит-2».

Матч начнется в 18:00.

Mash на Мойке: полиция подозревает ультрас с Украины в беспорядках на матчах «Зенита»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android