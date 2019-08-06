Организация Football Against Racism in Europe (FARE), борющаяся с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, обратилась к «Зениту». Представители FARE считают, что баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям», адресован темнокожему новичку питерцев Малкому и является актом расизма.

«Дорогой «Зенит»! Баннер, критикующий подписание темнокожего бразильского игрока Малкома – это расизм. Тот факт, что его вывесили не тысячи ваших ультрас, как могло бы быть несколько лет назад – это шаг вперед. Однако расизм – это расизм. Нет смысла отрицать это», – говорится в заявлении организации.

Гендир «Зенита» Медведев считает, что западные СМИ вбросили фальшивку.

22-летний Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 миллионов евро. Он дебютировал за новый клуб 3 августа в матче с «Краснодаром».

3 года назад Малкома не взяли бы в «Зенит» из-за цвета кожи. Почему все изменилось

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