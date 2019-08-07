«Спартак» расстался с главой селекционной службы Александром Аверьяновым-младшим.

«Чемпионат» сообщил, что Аверьянов оставил пост, который занимал 12 лет – он возглавил скаутскую службу клуба в 2007-м. Вместе с Александром из «Спартака» также ушли все сотрудники этого отдела.

Красно-белые официально пока не подтвердили эту информацию, имя нового руководителя также неизвестно.

49-летний Аверьянов – сын Александра Аверьянова-старшего, экс-тренера «Океана», «Крыльев Советов» и оренбургского «Газовика». Он привел в «Спартак» Евгения Макеева, Джано Ананидзе и Филипа Озобича.

В сезоне-2019/20 красно-белые потратили более 32 миллионов евро на новичков – Гуса Тила, Андре Шюррле, Джордана Ларссона, Андреа Романьоли, Резиуана Мирзова и Эсекиэля Понсе.

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