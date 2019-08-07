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«Чемпионат»: «Спартак» уволил главу скаутской службы, проработавшего в клубе 12 лет
Видимо, Шюррле и Тила можно приводить без просмотров.
«Спартак» расстался с главой селекционной службы Александром Аверьяновым-младшим.
«Чемпионат» сообщил, что Аверьянов оставил пост, который занимал 12 лет – он возглавил скаутскую службу клуба в 2007-м. Вместе с Александром из «Спартака» также ушли все сотрудники этого отдела.
Красно-белые официально пока не подтвердили эту информацию, имя нового руководителя также неизвестно.
- 49-летний Аверьянов – сын Александра Аверьянова-старшего, экс-тренера «Океана», «Крыльев Советов» и оренбургского «Газовика». Он привел в «Спартак» Евгения Макеева, Джано Ананидзе и Филипа Озобича.
- В сезоне-2019/20 красно-белые потратили более 32 миллионов евро на новичков – Гуса Тила, Андре Шюррле, Джордана Ларссона, Андреа Романьоли, Резиуана Мирзова и Эсекиэля Понсе.
«Динамо» лучше «Спартака» на трансферном рынке. Шюррле не панацея, по крайней мере, пока
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