Великий Зе близок к расставанию с «Зенитом».

В данный момент точной информации о будущем Заболотного нет, сообщил «Чемпионат». Но в издании уверены, что в «Зените» хотят сбагрить форварда в «Сочи». Ранее игрок уже отказывался от варианта с южным клубом из-за существенного понижения з/п, но теперь позиция санкт-петербуржского клуба сурова: либо трансфер, либо разрыв контракта.

О том, что работа ведется, «СЭ» сообщил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко:

– Вы ведете переговоры с «Зенитом»?

– Переговоры ведем.

– Насколько близки к завершению переговоров?

– Переговоры ведем, а насколько близки, время покажет.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что переговоры с «Сочи» находятся на завершающей стадии.

Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.

В сезоне-2019/20 Заболотный выступает за «Зенит-2» в ПФЛ – 3 матча, 1 гол, 2 ассиста.

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