Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал о взаимодействии лиги и МВД, правах и обязанностях стюардов.

«В «Ростове» закрытые лица стюардов объяснили опасением, что в них будут что-то бросать. К тому же они живут в этом городе, они боялись некой реакции от болельщиков.

Все, что связано со стюардами, прописано в законах. Мы от себя ничего добавить не можем. Единственное, сейчас мы обсуждаем, до какой-то степени разрешить стюардам применение физической силы. Это не значит, что они получать возможность кого-то бить. Просто у нас в регламенте сказано, что стюарды «должны не допустить, должны не пропустить…». Но если они не могут встать и, применяя физическую силу, не пропускать, то у них нет возможности выполнить эти требования. Сейчас применение физической силы с их стороны запрещено.

Не вижу проблемы в том, что в Казани некоторым болельщикам пришлось разуваться до носков. А когда мы проходим в аэропорту, нас не разувают? Под стельками зачастую проносят порох, различные пиротехнические средства. Пусть лучше всех разувают, зато будет безопасно. Не хотите, чтобы вас разували? Не ходите на стадион», – цитирует функционера «Советский спорт».

После матча «Ростов» – «Спартак» ОМОН применил силу к болельщикам московского клуба.

Накануне матча «Краснодар» – «Зенит» у «Газпром Арены» произошел конфликт фанатов и ОМОНа.

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