«Кристал Пэлас» усилил интерес к форварду ЦСКА Федору Чалову, что подтверждает новый оффер из Англии.

По информации Sky Sports, лондонцы повысили предложение до 25 млн евро, хотя ранее предлагали за Чалова не более 15 млн.

По некоторым данным, ЦСКА может согласиться на трансфер, так как изначально планировал летом продать одного из своих лидеров – Чалова или Фернандеса – чтобы на вырученные средства усилить команду несколькими игроками.

Чалов в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 мячей.

В новом турнире он отличился дважды в четырех матчах, отдав один ассист.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

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