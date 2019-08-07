Знаменитые хулиганы Павел Мамаев и Александр Кокорин поддерживают форму в одной из белгородских исправительных колоний, ожидая освобождения в конце года. До этого они сыграют не только с другими заключенными, но и с профессиональной командой – на выезд к Павлу и Александру пожалует белгородский «Салют».

10 августа футбольный клуб «Салют» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4, сообщает «РЕН ТВ».

В мае Мамаев, Кокорин, брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий были признаны Пресненским судом виновными по делу о двух драках в центре столицы утром в октябре 2018 года.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда и назначил новый. При этом сроки их наказания были сохранены – Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины – на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.

Мамаев выйдет из колонии в конце года. Его должен приютить «Зенит»

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