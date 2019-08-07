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Уткин: «Денег у Гинера достаточно, а формула о бедности упрощает торг»
Журналист видит людей насквозь.
Журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение о том, что у ЦСКА все в порядке с финансами и владелец клуба Евгений Гинер притворяется бедным.
«Что ни случись с армейцами, произносится формула: все знают, что у ЦСКА нет денег. У Гинера лишних средств нет. ЦСКА особо-то разгуляться не может. На самом деле это страшно удобно самому Евгению Ленноровичу. Упрощает любой торг. Заставляет ценить любое сделанное предложение.
А денег у него вполне достаточно, как видим. Всех, кого надо, он в результате покупает. Там еще на три жизни ЦСКА хватит на самом деле. Просто не первый день на свете живет Евгений Леннорович», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- После четырех туров РПЛ армейцы идут на втором месте после «Зенита».
- По итогам прошлого сезона ЦСКА пробился в Лигу Европы.
- Команда выступит в еврокубках в 18-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов.
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