Журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение о том, что у ЦСКА все в порядке с финансами и владелец клуба Евгений Гинер притворяется бедным.

«Что ни случись с армейцами, произносится формула: все знают, что у ЦСКА нет денег. У Гинера лишних средств нет. ЦСКА особо-то разгуляться не может. На самом деле это страшно удобно самому Евгению Ленноровичу. Упрощает любой торг. Заставляет ценить любое сделанное предложение.

А денег у него вполне достаточно, как видим. Всех, кого надо, он в результате покупает. Там еще на три жизни ЦСКА хватит на самом деле. Просто не первый день на свете живет Евгений Леннорович», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

После четырех туров РПЛ армейцы идут на втором месте после «Зенита».

По итогам прошлого сезона ЦСКА пробился в Лигу Европы.

Команда выступит в еврокубках в 18-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов.

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