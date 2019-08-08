Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову не нужно переходить в «Кристал Пэлас».

«Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.

Ну и не забываем, что «Кристал Пэлас» это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный ноунейм. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!» – написал Геркус в твиттере.

ЦСКА отклонил оба предложения «Пэлас»: в 15 и 25 млн евро. При этом сам игрок настроен на переезд в АПЛ.

Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19:00 (мск).

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