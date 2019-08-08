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«Кристал Пэлас» – беспросветный ноунейм. Я против переездов в серость». Геркус отговаривает Чалова
Экс-босс «Локомотива» хочет видеть русских футболистов только в топ-клубах.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову не нужно переходить в «Кристал Пэлас».
«Что хорошего в том, что наши лидеры уезжают в европейские середняки? «Кристал Пэлас» это совсем низкий уровень. Прогрессировать там крайне сложно. Печально, если это случится.
Ну и не забываем, что «Кристал Пэлас» это прямо эталонный такой середняк, не выигрывавший вообще ничего никогда, серый беспросветный ноунейм. Я не против переездов как таковых, я против переездов в серость за «прогрессом». Dream big!» – написал Геркус в твиттере.
- ЦСКА отклонил оба предложения «Пэлас»: в 15 и 25 млн евро. При этом сам игрок настроен на переезд в АПЛ.
- Трансферное окно в Англии закрывается 8 августа в 19:00 (мск).
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