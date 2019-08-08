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«Чемпионат»: ЦСКА отклонил предложение «Пэласа» по Чалову в 25 млн евро, потому что хочет 30 млн
Армейцы ведут переговоры с позиции силы.
ЦСКА отказался продавать Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
Армейцы отклонили предложение в размере 25 млн евро, требуя за форварда 30 млн, сообщает «Чемпионат». В ЦСКА понимают, что английский клуб нуждается в форварде, а трансферное окно закрывается уже сегодня, а потому хотят получить максимально возможную сумму.
- Ранее ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба в размере 15 млн евро.
- Сам Чалов заинтересован в переезде в Английскую Премьер-лигу.
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