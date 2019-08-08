ЦСКА отказался продавать Федора Чалова в «Кристал Пэлас».

Армейцы отклонили предложение в размере 25 млн евро, требуя за форварда 30 млн, сообщает «Чемпионат». В ЦСКА понимают, что английский клуб нуждается в форварде, а трансферное окно закрывается уже сегодня, а потому хотят получить максимально возможную сумму.

Ранее ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба в размере 15 млн евро.

Сам Чалов заинтересован в переезде в Английскую Премьер-лигу.

«Кристал Пэлас» – беспросветный ноунейм. Я против переездов в серость». Геркус отговаривает Чалова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android