ЦСКА требует 30 млн евро за Федора Чалова и ни центом меньше. Илья Геркус называет жаждущий форварда «Кристал Пэлас» беспросветным ноунеймом и серостью. Выглядит все так, будто непонятные, мутные англичане приехали за главной местной звездой, да и еще и предлагают какие-то смешные до неприличия деньги. Русский клуб уже давно так не оскорбляли.

Оставив за скобками общий уровень АПЛ и РПЛ (в конце концов, разница всего в одной букве), открываем состав «ноунейма». Надо же знать, в какую дыру зовут Федю. Бентеке – форвард сборной Бельгии. Лучшей сборной мира, пусть и по рейтингу ФИФА. Джордан Айю – форвард сборной Ганы, имеющий уже полсотни матчей за национальную команду. Мамаду Сахо – совсем недавно основной защитник «Ливерпуля». Гари Кэйхилл – конечно, не Джон Терри в «Спартаке», но тоже неплохой футболист, восемь трофеев в составе «Челси». Уилфрид Заха – переговоры по его трансферу идут на отметке в 60-65 млн евро. А вот Эрон Уан-Биссака уже ушел из «ноунейма» в «МЮ» – всего за 54 млн евро.

Это только самые узнаваемые лица лондонского клуба. Те, кто легко могут стать топами в РПЛ.

Английский средняк может выложить за не самого звездного игрока 25-30 млн евро. Трансферный рекорд ЦСКА примерно в два раза ниже, а отдать сумму выше 20 млн в принципе в России могут полтора клуба – «Зенит» и «Динамо» один раз в жизни (еще неизвестно, как это аукнется через несколько лет при не самом стабильном финансировании бело-голубых).

Аяз Гулиев («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

Русский футбол уже давно живет в каком-то выдуманном мире. Причем делают это все. Футболисты ждут только топовые зарплаты. Клубы – предложений только от топ-клубов. Болельщики – топовых результатов что от клубов, что от сборной. При этом ни одна из составляющих топовой не является. РПЛ – возможно, и лидер чемпионатов второго эшелона, но до топ-5 очень далеко даже с учетом гегемонии «ПСЖ» в Лиге 1 и безобразной инфраструктуры Серии А.

В Лиге чемпионов тот же топ-клуб ЦСКА дважды не может обойти монструозную «Викторию Пльзень» в борьбе за третье место. В 1/8 финала русские клубы последний раз забирались три года назад, в 1/4 – девять. Может, в Лиге Европы лучше? Разочарую: не особо. За последние пять лет русские клубы всего дважды дошли до 1/4 финала. Дальше не прошел ни один.

Сборная же сверкает раз в 10 лет. Это совершенно нормально, ведь по сути Россия – крепкий европейский средняк. В этих словах нет ни капли уничижения или пренебрежения. Середняк может удивить на конкретном турнире или же ему может повезти с поколением (см. Бельгия сейчас или Россия-08), но его глупо сравнивать с Испанией, Англией или Германией. В массе своей болельщики таких команд адекватно оценивают ее силу и радуются простому попаданию на ЧЕ/ЧМ. В России же, чтобы футболистов по приезду не смыло массой нечистот, нужно минимум выходить в плей-офф. Любой иной результат порождает скандал и петиции по разгону сборной.

Но может быть тем ярче на фоне этого болота сияет звезда Чалова? Давайте посмотрим, кого купили этим летом в диапазоне 25-30 млн евро: Хуммельс, Гуйе, Мойзе Кин, Брандт, Арнаутович. Алькасера «Боруссия» взяла за 21 млн евро, Фекира «Бетис» – за 19 млн. И вот, положа руку на сердце, даже несмотря на безумие дедлайна в АПЛ, смотрится ли в такой компании фамилия Чалова адекватной?

Лоран Косьельни («Арсенал»), Федор Чалов (ЦСКА)Getty Images

Если в тридцатке за Марио Фернандеса есть хоть какая-то логика – стабильный уровень на протяжении несколько лет и крутой ЧМ-2018, то за Чаловым – статус перспективного паренька и один классный сезон в не самой сильной лиге, где он настрелял 15 мячей. Напомню, что в этой же лиге не так давно Роман Адамов забивал всего на один мяч меньше, а некто Веллитон два сезона держался около отметки в 20 голов. Надо ли напомнить, в каких клубах играли эти великие страйкеры в дальнейшем?

Чалов может вырасти в топового форварда. А может и не вырасти – камон, Федору всего 21 год. Есть, конечно, пример Неймара, который сверкал уже в 17, но Чалов, к сожалению или к счастью, не Неймар. Он еще очень сырой талантливый форвард на перспективу. И это не его проблема. А проблема русского футбола, который лепит на парня заоблачный ценник и такие же ожидания. И страшно представить, что будет, если он их хотя бы немного не оправдает.

Телеграм-канал Александра Петрова. Менее перспективный, чем Федор Чалов, но тоже ничего

Качай приложение Eurosport для iOS или Android