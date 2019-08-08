Бывший нападающий сборной России Антон Заболотный ушел из «Зенита» и стал футболистом «Сочи».

Оба клуба официально подтвердили сделку, но не уточнили ее детали.

Инсайдер «Бизнес ONLINE» Иван Карпов сообщил, что 28-летний форвард расторг соглашение с питерским «Зенитом» по обоюдному согласию сторон. Он подписал договор с «Сочи» на два сезона.

Заболотный перешел к сине-бело-голубым в декабре 2017 года из «Тосно» за 1,5 миллиона евро. В составе петербуржской команды он провел 44 матча, забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

За лето 2019 года из «Зенита» в «Сочи» перешли Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов.

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