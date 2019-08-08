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«Рубин» останется на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва
С возвращением на «Казань-Арену» придется подождать.
Центральный стадион может остаться домом казанского «Рубина» на протяжении всего сезона или хотя бы до зимнего перерыва.
Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее предполагалось, что «Рубин» вернется на «Казань-Арену» осенью.
С начала лета основной стадион «Рубина» преобразовали для церемоний открытия и закрытия турнира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, который пройдет с 21 по 27 августа.
Предполагается, что газон клуба пострадает после возведения специальных сооружений для торжественных мероприятий.
- «Рубин» провел первый матч чемпионата России на «Казань-Арене» в 2014 году. Тогда казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
- В четырех первых турах РПЛ-2019/20 команда Романа Шаронова одержала две победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.
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