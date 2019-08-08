«Рубин» останется на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва

Центральный стадион может остаться домом казанского «Рубина» на протяжении всего сезона или хотя бы до зимнего перерыва.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу клуба. Ранее предполагалось, что «Рубин» вернется на «Казань-Арену» осенью.

С начала лета основной стадион «Рубина» преобразовали для церемоний открытия и закрытия турнира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019, который пройдет с 21 по 27 августа.

Предполагается, что газон клуба пострадает после возведения специальных сооружений для торжественных мероприятий.

«Рубин» провел первый матч чемпионата России на «Казань-Арене» в 2014 году. Тогда казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

В четырех первых турах РПЛ-2019/20 команда Романа Шаронова одержала две победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.

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