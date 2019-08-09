Нападающий Малком выложил в инстаграме фото с другими латиноамериканскими игроками петербургского клуба и Артемом Дзюбой.

«Латиноамериканская банда», – подписал пост бразилец.

Кроме русского нападающего, для фото позировали Вилмар Барриос, Дуглас Сантос, Эмануэль Маммана, Маттиас Краневиттер, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси и тренер клуба бразилец Вильям де Оливейра.

Ранее ряд иностранных медиа сообщили о проявлениях расизма со стороны болельщиков «Зенита» в адрес Малкома, но сам игрок, его мать и агент опровергли подобную информацию.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40+5 млн евро.

Форвард дебютировал за команду Сергея Семака в матче четвертого тура РПЛ против «Краснодара».

Гендир «Зенита» – о протестах против Малкома: «Не было конфликта, западные СМИ вбросили фальшивку»

(Фото: инстаграм Малкома)

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