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Гармаш – о Ракицком в «Зените»: «Неприятно, у нас идет война, а он туда ушел»
На Украине полыхает после трансфера даже спустя 8 месяцев.
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш не одобряет решение защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого перейти в «Зенит».
«Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел», – цитирует Гармаша «Динамомания».
- Ракицкий перешел из «Шахтера» в клуб РПЛ в январе 2019 года.
- После этого он перестал вызываться в национальную команду.
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