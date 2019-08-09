Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш не одобряет решение защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого перейти в «Зенит».

«Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел», – цитирует Гармаша «Динамомания».

Ракицкий перешел из «Шахтера» в клуб РПЛ в январе 2019 года.

После этого он перестал вызываться в национальную команду.

Федецкий – о Ракицком: «Недопустимо переходить в РПЛ. Нужно уважать свой народ, землю и край»

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