Глушаков выложил видео с чеченским Витьком, который ядерно топил за «Ахмат»
Своеобразная поддержка команды.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил ролик с колоритным болельщиком грозненского клуба.
На видео пожилой мужчина оригинально выкрикивает название команды, а после и фамилию экс-капитана «Спартака». Описать это невозможно, лучше включить и увидеть.
- Денис дебютировал в чеченском клубе в матче с «Оренбургом», который закончился победой «Ахмата» со счетом 2:1.
- Витек – колоритный болельщик саранской «Мордовии».
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