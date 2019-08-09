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Глушаков выложил видео с чеченским Витьком, который ядерно топил за «Ахмат»

Глушаков выложил видео с чеченским Витьком, который ядерно топил за «Ахмат»
Eurosport

39 мин. назад

Своеобразная поддержка команды.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил ролик с колоритным болельщиком грозненского клуба.

На видео пожилой мужчина оригинально выкрикивает название команды, а после и фамилию экс-капитана «Спартака». Описать это невозможно, лучше включить и увидеть.

  • Денис дебютировал в чеченском клубе в матче с «Оренбургом», который закончился победой «Ахмата» со счетом 2:1.
  • Витек – колоритный болельщик саранской «Мордовии».

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