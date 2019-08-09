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«Бизнес Online»: Черчесов возглавит «Спартак» после Евро-2020, Голодец отказала в совмещении
Леониду Федуну придется подождать сезон.
В следующем сезоне-2019/20 «Спартак» с высокой долей вероятности возглавит Станислав Черчесов.
Директор РФС Александр Алаев встречался с вице-премьером РФ Ольгой Голодец, обсуждая возможное совмещение Черчесовым работы в сборной России и клубе, но получил отказ. Поэтому владельцу «Спартака» Леониду Федуну придется ждать окончания Евро-2020, сообщает «Бизнес Online».
- Черчесов возглавил сборную после Евро-2016.
- На домашнем чемпионате мира-2018 национальная команда дошла до 1/4 финала.
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