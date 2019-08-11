«Красивый… А сколько власти», – толпа молодых людей в баре задумчиво рассматривала травматический пистолет. 26-летний Аслан Черкесов хвастался, что вчера поругался с пьяной компанией в этой же «Пивной точке» на Кронштадтском бульваре в Москве, выстрелил в пол, и все затихли.

Он дал подержать Streamer 1014 всем новым друзьям по очереди и наслаждался силой ствола, которой обладает. Аслан видел почти всех этих людей в первый раз, но понимал, насколько превосходит каждого из них. Как растет их уважение к нему только от обладания этой маленькой штучкой с девятимиллиметровыми патронами.

«А пойдем отсюда? – внезапно предложил кто-то из компании. – Можем ********* [докопаться] до кого угодно, у нас же пушка». Черкесов видел, что творится с людьми, которые видят оружие в его руке, поэтому согласился. Далеко ребята не ушли. На автобусной остановке стояли пятеро каких-то парней – они вышли из кафе неподалеку и ждали такси.

Молодые люди шутили и громко смеялись. Аслан с друзьями переглянулись и сразу поняли, к чему докопаться. К одному из парней на остановке подошел Нариман Исмаилов: «Че, проблемы?» Через секунду кулак Наримана уже летел в нос сопернику. Через две началась драка восемь на пять.

Неизвестно, через какое время Черкесову надоел махач без спецэффектов. Неизвестно, слышал ли он про закон чеховской драматургии и ружье, которое должно выстрелить. Аслан открыл огонь по врагам. Парней напротив и так было меньше, пули задели троих из пяти. Одному из них он всадил три патрона в живот, еще одним попал в затылок с расстояния примерно в метр. Шансов выжить не было.

Милиция прибыла через семь минут после выстрелов, на автобусной остановке они нашли одно мертвое тело и четверых раненых. Преступников задержали по горячим следам еще через восемь минут. Но за решеткой оставили лишь одного Аслана, пятерых отпустили прямо из кабинета следователя, двоих в принципе не нашли. «Невозможно было сразу задерживать, там же были непонятны обстоятельства драки и кто ее начал», – оправдывался потом зампрокурора Москвы Алексей Захаров. Разумеется, все пятеро подозреваемых тут же уехали из столицы.

Тревогу забили не правозащитники, а совсем с другого фланга. «Этой ночью был убит наш брат – Егор «Седой» Свиридов, 28 лет. Восемь кавказских бандитов расстреляли пятерых парней. Двое из них оказались фанатами, нашими парнями – Егор умер почти сразу. Он собирался сегодня в Словакию на матч с «Жилиной», а улетел на небеса», – затрубил утром сайт спартаковского объединения «Фратрия».

Фанаты вечером пришли к зданию Головинской межрайонной прокуратуры – устроили акцию памяти, собирали деньги семье Свиридова и в итоге перекрыли Ленинградский проспект в обе стороны. Туда только по официальным данным пришло около 1000 человек, но оцените лояльность городских властей 2010-го – никого не задержали, никого не закинули за решетку на 10 суток за митинги.

«Фратрия» потребовала у главы СК Бастрыкина взять дело на особый контроль, босс силовиков согласился «из-за большого общественного резонанса». На следующий день матч с «Жилиной», на который должен был лететь Свиридов, приостановили на 20 минут. Дым от пиротехники спартаковских фанов заволок весь словацкий стадион, Андрей Дикань ушел из ворот, потому что к нему под ноги уже полетели петарды. Весь выездной сектор был увешан баннерами в память о Егоре.

«Жилина» – «Спартак» МоскваGetty Images

Такую реакцию убийство Егора Свиридова вызвало потому, что стало вторым в болельщицкой тусовке. В июле того же года трое чеченцев в драке воткнули нож в Юрия Волкова, 23-летнего помощника режиссера одного из телеканалов. Трибуны «Спартака» и «Зенита» посвящали убитому баннеры «Юра Волков, скорбим» и «Юра, мы помним».

10 декабря Егора похоронили. «Когда все произошло, я думала, что останусь одна с Катей и Яной [сестрой и женой Егора]. А вас вон сколько. Спасибо вам за то, что не забыли Егора. Он был настоящим мужчиной, настоящим русским мужиком», – обратилась к фанатам красно-белых мать Свиридова. РФС просил болельщиков не превращать церемонию в демонстрацию, поэтому погребение прошло спокойно, без лозунгов и требований мести. Единственное – на могилу Егора повесили шарфик «Спартака» с надписью «Смерть врагам».

На следующий день на Кронштадтский бульвар, место гибели Свиридова, пришло намного больше людей. К автобусной остановке, где убили Егора, подтянулись не только спартаковские болельщики, но и фанаты других команд, а в целом движ поддержали даже байкеры. При шествии на бульваре не было никаких инцидентов, но при повороте на Манежную площадь к акции присоединились националисты. Там уже пошли лозунги «Русские, вперед» и даже «За убийство ответят ваши дети».

Кроме файеров и петард в этом не было физической агрессии, пока кто-то из фанатов не избил пятерых прохожих «неславянской внешности». Тогда уже вмешались милиция и ОМОН, участники митинга подрались и с ними, все перетекло в массовые столкновения. По оценке властей, в них приняли участие 5000 человек, информканал гостелехолдинга насчитал более 50 тысяч вышедших на митинг.

Футбольные фанаты держат портрет, на котором изображен Егор СвиридовGetty Images

К боевым действиям прибыл начальник московского ГУВД Владимир Колокольцев. Фанаты кричали «Почему отпустили убийц Егора?», но глава столичной милиции не дал внятного ответа. «В ответ из толпы слышались крики «******** [наглый лжец]», тем не менее, участники митинга пообещали покинуть Манежную площадь», – писал в отчете The Village.

В тот день задержали 65 человек. «Фратрия» опровергла причастность к акции, а в дальнейшем медиа наперебой сообщали о причастности властей к организации митинга на Манежной площади. Об убийстве и беспорядках на «Прямой линии» высказался даже премьер-министр. Владимир Путин обвинил во всем не болельщиков, а следователей, отпустивших возможных убийц, а 21 декабря лично возложил цветы на могилу Егора Свиридова.

Владимир Путин, фанаты, Егор СвиридовGetty Images

Участников драки, в которой погиб Егор, задерживали в течение четырех месяцев. Троих взяли за два дня после Манежки, четвертый сам явился в отделение, а пятого арестовали в Махачкале. Допросы и суд прошли для подобных дел быстро. Уже в октябре 2011-го, через 10 месяцев после преступления, Аслану Черкесову огласили приговор – 20 лет колонии строгого режима, остальные получили пять лет обычной колонии, при том что прокурор просил по 23 и 8 лет заключения.

Адвокаты и родственники преступников называли дело политическим и показательным. «Мы знали, что справедливого суда не будет», – качала головой сестра Черкесова Анна. В приговоре, например, сказано, что убийство Аслан с приятелями планировали за день, а друзья Свиридова попались ему под руку. Сам Черкесов уверял, что познакомился с парнями за полчаса до трагедии, и это больше похоже на правду.

Убийцу Егора Свиридова доставили в красноярский СИЗО №1 и в 2012-м избили сокамерники. Следственный комитет не дал адвокату Черкесова зафиксировать побои, но УФСИН затем перевел его в другую колонию. Через год у Аслана случился инсульт и паралич половины тела. Его мать заявила, что удар произошел из-за постоянных и необоснованно назначенных инъекций галоперидола [лекарства для больных шизофренией] в тюрьме.

Сейчас 71-летняя женщина не может видеться с сыном – Аслана перевели в колонию за 5000 км от Дагестана, а у самой Сони Черкесовой обнаружили рак. Отца зарезали еще в 2012-м – Магомед подрабатывал частным извозом и получил удар ножом от парня, который хотел продать его машину за долги.

Фанаты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» с 2011 года не пробивали выезд в кавказские республики. Причина – «соображения безопасности». «Изначально бойкот планировался только на год, чтобы посмотреть на реакцию властей. Но потом эту тему пролонгировали», – пояснил Антон Володин из «Фратрии».

11 августа у «Спартака» гостевой матч с «Ахматом» в Чечне. И наверняка в Грозном вспомнят Егора Свиридова, которого не стало только потому, что пистолет дает такую безграничную власть.

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