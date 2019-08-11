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В 2010-м в драке убили фаната «Спартака». 50 тысяч вышли на Манежку, на его могилу приезжал Путин

В 2010-м в драке убили фаната «Спартака». 50 тысяч вышли на Манежку, на его могилу приезжал Путин
Данил Тармасинов

1 час назад

Бойкот выездам на Кавказ прекратили только спустя девять лет.

«Красивый… А сколько власти», – толпа молодых людей в баре задумчиво рассматривала травматический пистолет. 26-летний Аслан Черкесов хвастался, что вчера поругался с пьяной компанией в этой же «Пивной точке» на Кронштадтском бульваре в Москве, выстрелил в пол, и все затихли.

Он дал подержать Streamer 1014 всем новым друзьям по очереди и наслаждался силой ствола, которой обладает. Аслан видел почти всех этих людей в первый раз, но понимал, насколько превосходит каждого из них. Как растет их уважение к нему только от обладания этой маленькой штучкой с девятимиллиметровыми патронами.

«А пойдем отсюда? – внезапно предложил кто-то из компании. – Можем ********* [докопаться] до кого угодно, у нас же пушка». Черкесов видел, что творится с людьми, которые видят оружие в его руке, поэтому согласился. Далеко ребята не ушли. На автобусной остановке стояли пятеро каких-то парней – они вышли из кафе неподалеку и ждали такси.

Молодые люди шутили и громко смеялись. Аслан с друзьями переглянулись и сразу поняли, к чему докопаться. К одному из парней на остановке подошел Нариман Исмаилов: «Че, проблемы?» Через секунду кулак Наримана уже летел в нос сопернику. Через две началась драка восемь на пять.

Неизвестно, через какое время Черкесову надоел махач без спецэффектов. Неизвестно, слышал ли он про закон чеховской драматургии и ружье, которое должно выстрелить. Аслан открыл огонь по врагам. Парней напротив и так было меньше, пули задели троих из пяти. Одному из них он всадил три патрона в живот, еще одним попал в затылок с расстояния примерно в метр. Шансов выжить не было.

Милиция прибыла через семь минут после выстрелов, на автобусной остановке они нашли одно мертвое тело и четверых раненых. Преступников задержали по горячим следам еще через восемь минут. Но за решеткой оставили лишь одного Аслана, пятерых отпустили прямо из кабинета следователя, двоих в принципе не нашли. «Невозможно было сразу задерживать, там же были непонятны обстоятельства драки и кто ее начал», – оправдывался потом зампрокурора Москвы Алексей Захаров. Разумеется, все пятеро подозреваемых тут же уехали из столицы.

Тревогу забили не правозащитники, а совсем с другого фланга. «Этой ночью был убит наш брат – Егор «Седой» Свиридов, 28 лет. Восемь кавказских бандитов расстреляли пятерых парней. Двое из них оказались фанатами, нашими парнями – Егор умер почти сразу. Он собирался сегодня в Словакию на матч с «Жилиной», а улетел на небеса», – затрубил утром сайт спартаковского объединения «Фратрия».

Фанаты вечером пришли к зданию Головинской межрайонной прокуратуры – устроили акцию памяти, собирали деньги семье Свиридова и в итоге перекрыли Ленинградский проспект в обе стороны. Туда только по официальным данным пришло около 1000 человек, но оцените лояльность городских властей 2010-го – никого не задержали, никого не закинули за решетку на 10 суток за митинги.

«Фратрия» потребовала у главы СК Бастрыкина взять дело на особый контроль, босс силовиков согласился «из-за большого общественного резонанса». На следующий день матч с «Жилиной», на который должен был лететь Свиридов, приостановили на 20 минут. Дым от пиротехники спартаковских фанов заволок весь словацкий стадион, Андрей Дикань ушел из ворот, потому что к нему под ноги уже полетели петарды. Весь выездной сектор был увешан баннерами в память о Егоре.

«Жилина» – «Спартак» Москва

«Жилина» – «Спартак» МоскваGetty Images

Такую реакцию убийство Егора Свиридова вызвало потому, что стало вторым в болельщицкой тусовке. В июле того же года трое чеченцев в драке воткнули нож в Юрия Волкова, 23-летнего помощника режиссера одного из телеканалов. Трибуны «Спартака» и «Зенита» посвящали убитому баннеры «Юра Волков, скорбим» и «Юра, мы помним».

10 декабря Егора похоронили. «Когда все произошло, я думала, что останусь одна с Катей и Яной [сестрой и женой Егора]. А вас вон сколько. Спасибо вам за то, что не забыли Егора. Он был настоящим мужчиной, настоящим русским мужиком», – обратилась к фанатам красно-белых мать Свиридова. РФС просил болельщиков не превращать церемонию в демонстрацию, поэтому погребение прошло спокойно, без лозунгов и требований мести. Единственное – на могилу Егора повесили шарфик «Спартака» с надписью «Смерть врагам».

На следующий день на Кронштадтский бульвар, место гибели Свиридова, пришло намного больше людей. К автобусной остановке, где убили Егора, подтянулись не только спартаковские болельщики, но и фанаты других команд, а в целом движ поддержали даже байкеры. При шествии на бульваре не было никаких инцидентов, но при повороте на Манежную площадь к акции присоединились националисты. Там уже пошли лозунги «Русские, вперед» и даже «За убийство ответят ваши дети».

Кроме файеров и петард в этом не было физической агрессии, пока кто-то из фанатов не избил пятерых прохожих «неславянской внешности». Тогда уже вмешались милиция и ОМОН, участники митинга подрались и с ними, все перетекло в массовые столкновения. По оценке властей, в них приняли участие 5000 человек, информканал гостелехолдинга насчитал более 50 тысяч вышедших на митинг.

Футбольные фанаты держат портрет, на котором изображен Егор Свиридов

Футбольные фанаты держат портрет, на котором изображен Егор СвиридовGetty Images

К боевым действиям прибыл начальник московского ГУВД Владимир Колокольцев. Фанаты кричали «Почему отпустили убийц Егора?», но глава столичной милиции не дал внятного ответа. «В ответ из толпы слышались крики «******** [наглый лжец]», тем не менее, участники митинга пообещали покинуть Манежную площадь», – писал в отчете The Village.

В тот день задержали 65 человек. «Фратрия» опровергла причастность к акции, а в дальнейшем медиа наперебой сообщали о причастности властей к организации митинга на Манежной площади. Об убийстве и беспорядках на «Прямой линии» высказался даже премьер-министр. Владимир Путин обвинил во всем не болельщиков, а следователей, отпустивших возможных убийц, а 21 декабря лично возложил цветы на могилу Егора Свиридова.

Владимир Путин, фанаты, Егор Свиридов

Владимир Путин, фанаты, Егор СвиридовGetty Images

Участников драки, в которой погиб Егор, задерживали в течение четырех месяцев. Троих взяли за два дня после Манежки, четвертый сам явился в отделение, а пятого арестовали в Махачкале. Допросы и суд прошли для подобных дел быстро. Уже в октябре 2011-го, через 10 месяцев после преступления, Аслану Черкесову огласили приговор – 20 лет колонии строгого режима, остальные получили пять лет обычной колонии, при том что прокурор просил по 23 и 8 лет заключения.

Адвокаты и родственники преступников называли дело политическим и показательным. «Мы знали, что справедливого суда не будет», – качала головой сестра Черкесова Анна. В приговоре, например, сказано, что убийство Аслан с приятелями планировали за день, а друзья Свиридова попались ему под руку. Сам Черкесов уверял, что познакомился с парнями за полчаса до трагедии, и это больше похоже на правду.

Убийцу Егора Свиридова доставили в красноярский СИЗО №1 и в 2012-м избили сокамерники. Следственный комитет не дал адвокату Черкесова зафиксировать побои, но УФСИН затем перевел его в другую колонию. Через год у Аслана случился инсульт и паралич половины тела. Его мать заявила, что удар произошел из-за постоянных и необоснованно назначенных инъекций галоперидола [лекарства для больных шизофренией] в тюрьме.

Сейчас 71-летняя женщина не может видеться с сыном – Аслана перевели в колонию за 5000 км от Дагестана, а у самой Сони Черкесовой обнаружили рак. Отца зарезали еще в 2012-м – Магомед подрабатывал частным извозом и получил удар ножом от парня, который хотел продать его машину за долги.

Фанаты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» с 2011 года не пробивали выезд в кавказские республики. Причина – «соображения безопасности». «Изначально бойкот планировался только на год, чтобы посмотреть на реакцию властей. Но потом эту тему пролонгировали», – пояснил Антон Володин из «Фратрии».

11 августа у «Спартака» гостевой матч с «Ахматом» в Чечне. И наверняка в Грозном вспомнят Егора Свиридова, которого не стало только потому, что пистолет дает такую безграничную власть.

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