Малафеев – лучший вратарь России после Акинфеева. Сейчас «Зениту» не хватает такого голкипера

Сезон 2004 года «Зенит» начинал фактически без вратаря: Малафеев сломал руку на сборах, Чонтофальски травмировался в первом же туре с «Ротором», поэтому в рамку поставили 20-летнего Сергея Иванова. Парень безумно старался и даже добился сухаря с «Амкаром» (Сергея качали после матча), но его скиллов объективно не хватало – позже он опустился до Подольска и в 24 года благоразумно завершил карьеру.

Малафеев поправился только к 1 мая и сразу же вышел в Москве против «Спартака». За 25-летнего голкипера было тревожно – весь Петербург следил, как заживает его рука. Чтобы ускорить процесс, Слава часами крутил кистью специальные шарики для прокачки моторики, но возвращение все равно получилось экстренным и форсированным. Все прошло идеально: «Зенит» грамотно закрылся в первом тайме (Керж вонзил минут за десять до перерыва), а потом смял хозяев – 3:0.

Пытаясь хоть как-то спасти репутацию «Спартака», судья Тимофеев в конце матча придумал пенальти из будничного единоборства Горака и Павлюченко. К точке подошел легендарный Душан Петкович, но Малафеев слишком сильно мечтал о триумфальном камбэке. Прыжок, шикарный сэйв, счет не поменялся. Зато всем сразу же стало ясно, что основной вратарь «Зенита» в полнейшем порядке, а о травме можно забыть. Кажется, именно тогда Слава понял, что на кураже способен отбить что угодно.

Зенит Малафеев ЛомбертсAFP

Секрет Малафеева в том, что он никогда не выглядел как человек, который всех спасет, но выручал крайне регулярно и без истерик. У него не было ни роскошной реакции, ни сумасшедших физических данных, ни харизмы уровня Босса, но Вячеслав вывозил за счет уникального хладнокровия. В 24 он дебютировал за сборную в адском Кардиффе – не подвел. В 25 вышел вместо удаленного Овчинникова на Евро-2004 – не испортил. В 28 взял пенальти против Македонии в отборе на Евро-2008 – вероятно, без того спасения России не помогла бы даже Хорватия. В 32 он отбивал все, что летело в его ворота в Порту – так «Зенит» впервые прошел в плей-офф Лиги чемпионов.

Лучшая характеристика Малафеева: невозможно вспомнить ни одной действительно фатальной ошибки этого голкипера. Во-первых, он всегда сверхсобранно проводил ключевые матчи. Во-вторых, четко знал свои минусы и постоянно их исправлял: работал над реакцией, выходами (слабое место до 25-27 лет), выносами мяча (закачивал ноги) и точностью передач. В-третьих, даже после жесточайших ударов судьбы Слава быстро восстанавливался. Это касается и лудомании (первые деньги в 20 лет отнес в автоматы), и краха в Лиссабоне (1:7), и участия в пирамиде (потерял 16 млн рублей), и трагической гибели жены.

В Малафееве сочетались два уникальных качества. С одной стороны, он ненавидел пропускать. Даже на промо-акциях с конкурсами типа «Забей пенальти вратарю «Зенита» он всегда выкладывался на полную и давал порадоваться только совсем маленьким детям. Все остальные удары Слава старался отбивать и реально злился, когда не получалось. С другой стороны, Малафеев подбил статистику и выяснил, что топовый вратарь совершает грубую ошибку (необязательно голевую) в среднем раз в семь матчей. Соответственно, Вячеслав отключил перфекционизм, раскрепостился и перестал париться из-за помарок – это лишь добавило спокойствия и надежности.

Вячеслав Малафеев («Зенит»)Getty Images

Еще один важный факт: никто из конкурентов не может вспомнить ни одной подлости от Малафеева. Он не дружил с оппонентами, но уважал их и никогда не истерил из-за того, что временно оказался на лавке. Вячеслав всегда фокусировался на себе – это и помогало годами держать место в старте «Зенита» и даже съездить основным на Евро-2012. До 33 лет голкипер стремился играть практически всегда, а только потом начал беречь силы. Например, в конце сезона-2011/12, когда золото уже лежало в кармане, Слава орал матом на судью в матче со «Спартаком», но получить четвертую желтую так и не удалось. Но в Махачкалу на последний тур Малафеев все равно не полетел – отпросился у тренерского штаба.

Летом 2013-го в «Зенит» пришел Лодыгин, и до конца контракта Малафеев спокойно отрабатывал солидный контракт, а в свободное время лечился и развивал агентство недвижимости. Тогда казалось, что Вячеслав слишком расслабился. Во всех интервью он жаловался на здоровье (сильно беспокоила спина) и говорил, что у него нет цели посадить Юру на банку, но между строк читалось: у меня все хорошо, я свое отыграл, теперь получаю отличные деньги за тренировки.

Сейчас, спустя три года после того, как Малафеев ушел из футбола, стало очевидно: «Зениту» катастрофически не хватает настолько же стабильного, уверенного и устойчивого вратаря. Лодыгин поплыл после жирного контракта (теперь играет за турецких ноунеймов), Кержаков ярче всего выступает в клубном шоу на YouTube, Бабурин в 20 лет купил квартиру на премиальные и надолго забыл о футболе, Лунев проиграл конкуренцию в сборной Гилерме и тоже расклеился. По Васютину пока ничего не понятно, но «Зенит», скорее всего, взял его исключительно ради лигочемпионской квоты.

Феномен Малафеева в том, что он провел всю жизнь в одном городе и одном клубе, застал как времена без денег и трофеев, так и сытую эпоху с кучей титулов. Его контракт рос постепенно – Слава не мог чокнуться, глядя на ежемесячные SMS из банка, потому что разбогател не сиюминутно. Круче него после распада СССР был всего один российский вратарь – Акинфеев. Кстати, тот факт, что Вячеслав сам ставит Игоря выше себя, лишний раз подчеркивает: «Зениту» фантастически повезло с настолько адекватным и скромным голкипером. И неизвестно, когда так повезет в следующий раз.

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