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Фанаты «Зенита» перекрыли улицу и жгли файеры в честь пятилетия фаншопа

Фанаты «Зенита» перекрыли улицу и жгли файеры в честь пятилетия фаншопа
Eurosport

5 мин. назад

На Гончарной улице было жарко.

Фанаты «Зенита» в четверг устроили жесть на Гончарной улице в Санкт-Петербурге, жарко отметив пятилетие фаншопа «Правая Сторона». Болельщики жгли файеры, перекрыли движение транспорта и скандировали «С днем рождения!».

Судя по плотному облаку дыма, свечек на торте было явно больше 5.

  • Этим летом в «Зенит» перешел звездный бразилец Малком.
  • Его дебют вызвал широкий резонанс из-за одного из баннеров на фанатской трибуне петербуржцев.

(Скрин: инстаграм Мэш на Мойке)

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