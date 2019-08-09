Фанаты «Зенита» перекрыли улицу и жгли файеры в честь пятилетия фаншопа
На Гончарной улице было жарко.
Фанаты «Зенита» в четверг устроили жесть на Гончарной улице в Санкт-Петербурге, жарко отметив пятилетие фаншопа «Правая Сторона». Болельщики жгли файеры, перекрыли движение транспорта и скандировали «С днем рождения!».
Судя по плотному облаку дыма, свечек на торте было явно больше 5.
- Этим летом в «Зенит» перешел звездный бразилец Малком.
- Его дебют вызвал широкий резонанс из-за одного из баннеров на фанатской трибуне петербуржцев.
(Скрин: инстаграм Мэш на Мойке)
FARE – «Зениту»: «Баннер в адрес Малкома – расизм, не отрицайте»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте