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Заключенные белгородской колонии сыграли с «Салютом». Мамаев сделал хет-трик, Кокорин не забил
Матч века.
На территории исправительной колонии №4 в Белгородской области прошел матч между заключенными и ФК «Салют» (Белгород).
Встреча завершилась победой команды Александра Кокорина и Павла Мамаева со счетом 4:2. На счету Мамаева хет-трик, Кокорин не забил, пишет «Спорт-Экспресс».
- В 2014-м «Салют» прекратил существование и возродился в прошлом году. Сейчас клуб выступает в ПФЛ.
- 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, через дырку в заборе сбежали 2 человека
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