Заключенные белгородской колонии сыграли с «Салютом». Мамаев сделал хет-трик, Кокорин не забил

На территории исправительной колонии №4 в Белгородской области прошел матч между заключенными и ФК «Салют» (Белгород).

Встреча завершилась победой команды Александра Кокорина и Павла Мамаева со счетом 4:2. На счету Мамаева хет-трик, Кокорин не забил, пишет «Спорт-Экспресс».

В 2014-м «Салют» прекратил существование и возродился в прошлом году. Сейчас клуб выступает в ПФЛ.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, через дырку в заборе сбежали 2 человека

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