После ухода из «Баварии» полузащитник Франк Рибери до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Этим летом в услугах 36-летнего француза были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Катара, а также голландский ПСВ. Теперь появилась вероятность перехода полузащитника в московский «Локомотив», утверждает L'Equipe.

В составе «Баварии» Франк провел 425 матчей и забил 124 мяча.

В Мюнхене он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

Рибери – единственный футболист, выигравший 9 чемпионатов Германии

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