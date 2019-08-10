AFP
L'Equipe: «Локомотив» ведет переговоры о переходе Рибери
В идеале бы и Роббена подписать, но он закончил карьеру.
После ухода из «Баварии» полузащитник Франк Рибери до сих пор не определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Этим летом в услугах 36-летнего француза были заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и Катара, а также голландский ПСВ. Теперь появилась вероятность перехода полузащитника в московский «Локомотив», утверждает L'Equipe.
- В составе «Баварии» Франк провел 425 матчей и забил 124 мяча.
- В Мюнхене он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.
Рибери – единственный футболист, выигравший 9 чемпионатов Германии
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