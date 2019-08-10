Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче чемпионата России-2019 против «Динамо».

Этот гол стал для него 105-м в российских первенствах, он опередил Романа Павлюченко и поднялся на пятую строчку бомбардиров за всю историю турнира.

1. Олег Веретенников, 274 игры, 143 гола

2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов

3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов

4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов

5. Артем Дзюба, 312 игр, 105 голов

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 2:0 и продолжает единолично лидировать в РПЛ-2019/20.

Дзюба помимо гола оформил еще и ассист.

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