Матч молодежного чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» рискует стать одним из самых скандальных за последние годы.

Помимо очень спорного пенальти в ворота «Спартака», после матча начались бюрократические разборки. Красно-белые подадут протест на результат игры из-за выхода на замену Турпала Абзаева, который вообще не был внесен в заявку на матч. Московский клуб внес в протокол соответствующую запись. Футболист вышел на поле на 56-й минуте и был заменен на 82-й.

Матч закончился ничейным результатом – 1:1.

После пяти туров молодежка «Ахмата» идет шестой с 9 очками, спартаковцы – 13-е с 4 очками.

(Фото: официальная страница «Ахмата» во ВКонтакте)

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