Фанаты «Зенита» почтили память подлодки «Курск» баннером со строчкой из «Любэ»
Черная дата в истории России.
Во время матча против московского «Динамо» болельщики петербургского «Зенита» почтили память погибших подводников на АПЛ «Курск» в 2000 году. Ровно 19 лет назад судно в последний раз вышло в море.
На гостевом секторе болельщики вывесили баннер с изображением подлодки, а также развернули надпись со строчкой из песни группы «Любэ»: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».
- Подлодка затонула 12 августа в Баренцевом море. Погибли все члены экипажа –118 человек.
- «Зенит» победил со счетом 2:0.
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