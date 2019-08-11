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Фанаты «Зенита» почтили память подлодки «Курск» баннером со строчкой из «Любэ»

Фанаты «Зенита» почтили память подлодки «Курск» баннером со строчкой из «Любэ»
Eurosport

24 мин. назад

Черная дата в истории России.

Во время матча против московского «Динамо» болельщики петербургского «Зенита» почтили память погибших подводников на АПЛ «Курск» в 2000 году. Ровно 19 лет назад судно в последний раз вышло в море.

На гостевом секторе болельщики вывесили баннер с изображением подлодки, а также развернули надпись со строчкой из песни группы «Любэ»: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».

  • Подлодка затонула 12 августа в Баренцевом море. Погибли все члены экипажа –118 человек.
  • «Зенит» победил со счетом 2:0.

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