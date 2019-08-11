Во время матча против московского «Динамо» болельщики петербургского «Зенита» почтили память погибших подводников на АПЛ «Курск» в 2000 году. Ровно 19 лет назад судно в последний раз вышло в море.

На гостевом секторе болельщики вывесили баннер с изображением подлодки, а также развернули надпись со строчкой из песни группы «Любэ»: «Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он, путь домой».

Подлодка затонула 12 августа в Баренцевом море. Погибли все члены экипажа –118 человек.

«Зенит» победил со счетом 2:0.

«Курск не всплыл». Одиозный твит «Советского спорта» по случаю поражения «Авангарда» в Кубке России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android