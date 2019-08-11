Звездный новичок «Зенита» Малком пока не отметился результативными действиями за петербургскую команду, но уже порадовал болельщиков.

Во время паузы во втором тайме матча пятого тура чемпионата России против «Динамо» Малком почти с 40 метров отправил мяч арбитру Евгению Турбину и попал точно в него. Судья сначала прожег футболиста эпичным взглядом, но следом показал большой палец.

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 2:0, Малком вышел на замену в перерыве.

Покупка бразильца у «Барселоны» обошлась сине-бело-голубым в 40 млн евро.

Мать Малкома – о расизме: «Позвонила сыну. Он ничего не заметил и был очень доволен после дебюта»

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