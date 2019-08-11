22-летний хорватский новичок ЦСКА Звонимир Шарлия поделился впечатлением о новых одноклубниках.

«Кто в команде больше всех впечатлил? Марио Фернандес. Невероятный футболист! Этот парень легко может играть в мадридском «Реале» или «Барселоне» прямо сейчас. Марио Фернандес – это Месси правой бровки!

Еще Никси, он играет на поле важнейшую роль. В обороне – два Игоря, Акинфеев и Дивеев. Сэйв Акинфеева в матче с «Оренбургом» – что-то потрясающее! В тот момент я сидел на скамейке рядом с Сигой [Арнор Сигурдссон], и мы оба заорали «Не-е-ет!!!» У меня чуть сердце не остановилось (смеется).

Еще вспоминаю его выступления на чемпионате мира – с Испанией, с Хорватией… А Дивеев в своем юном возрасте показывает очень зрелую игру. Я в его годы был еще в третьей лиге. Уверен, что парня ждет большая карьера», – рассказал Звонимир официальному сайту ЦСКА.

Шарлия был арендован армейцами у «Славена Белупо» за 150 тысяч евро.

Хорватский защитник поучаствовал в трех из четырех стартовых матчей ЦСКА в РПЛ-2019/20.

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