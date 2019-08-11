Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов рассказал об условиях заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Наркоманы, мошенники, убийцы есть. Есть осужденные, переведенные из детско-воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят сюда, в наш общий режим. Двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека. Живут в общежитии. Двухэтажное здание, отряд на 100 человек.

Кокорин и Мамаев – абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не получают», – цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

С учетом проведенного в СИЗО времени Мамаев выйдет на свободу на 8 ноября 2019 года. Кокорин – 9 декабря.

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