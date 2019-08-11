Бывший игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой не верит, что фанаты красно-белых будут открыто выражать негативное отношение к полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову во время выездного матча в Грозном.

«Одно дело, когда ты играешь Москве, а Чечня – регион не такой уж простой. Там могут и ответить.

Конечно, для Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против нее. Да и в целом матч с «Ахматом» красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил с «Туном», к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары», – цитирует Мостового RT.

Глушаков покинул «Спартак» летом. Клуб расторг с ним контракт. Денис перешел в «Ахмат».

С красно-белыми Денис выиграл чемпионат России, но поругался с болельщиками, которые обвиняли футболиста в увольнении Массимо Карреры.

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке в «Ахмате»

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