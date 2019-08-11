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Семин: «Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет»
Еще одного топа в РПЛ, скорее всего, не будет.
Шансы на приезд полузащитника Франка Рибери в московский «Локомотив» крайне малы.
Сначала сомнение в приходе француза высказал тренер железнодорожников Юрий Семин: «Жду ли я Рибери? Вы верите в сказки? Я – нет».
С ним согласен и инсайдер Джанлука ди Марцио. По его информации Рибери отклонил предложения от клубов из России, Голландии и Саудовской Аравии – Франк ведет переговоры с «Фиорентиной».
- Последним клубом Франка была «Бавария». В ее составе он провел 425 матчей и забил 124 мяча.
- В Мюнхене он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.
Рибери в «Локо», продолжение саги Неймара. Мало трансферов, но много сочных слухов
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